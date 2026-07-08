Arriva stelt trein van Stad naar Parijs uit naar 2028

Wie dit jaar al rechtstreeks met de trein vanaf het Hoofdstation naar Parijs wilde, zal helaas twee jaar moeten wachten. De rechtstreekse Arriva-trein van Groningen naar Parijs gaat pas vanaf 2028 rijden, laat het vervoersbedrijf woensdagmiddag weten.

Volgens Arriva is meer tijd nodig voor de voorbereiding van de internationale treindienst. Voor een trein die door Nederland, België en Frankrijk rijdt, moeten in alle drie de landen aparte capaciteitsaanvragen worden gedaan. Ook moet de dienstregeling worden afgestemd met de beheerders van het spoor in elk land.

Arriva laat weten dat de voorbereidingen al wel bezig zijn. Of de trein daadwerkelijk begin 2028 kan gaan rijden, is volgens het bedrijf nog onzeker.

Arriva deed in 2023 een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om vanaf 2026 dagelijks een rechtstreekse trein tussen Groningen en Parijs te laten rijden. Die planning is nu dus uitgesteld naar 2028. Met de nieuwe treinverbinding wil Arriva, naar eigen zeggen, inspelen op de groeiende vraag naar duurzaam vervoer en meer internationale treinverbindingen.