Arriva past regels voor tassen op stoelen in treinen niet aan: “Wij zien dat onze reizigers rekening met elkaar houden”

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Vervoersbedrijf Arriva is niet van plan om net als de NS in de algemene voorwaarden op te nemen dat het plaatsen van bagage op stoelen verboden is. Volgens de vervoerder houden reizigers in de noordelijke provincies over het algemeen goed rekening met elkaar.

“Ook in onze treinen komt het uiteraard voor dat mensen een plek bezet houden door hun bagage op een stoel te zetten”, vertelt Arriva-woordvoerder Miriam Ossel. “Maar we zien in de praktijk dat reizigers onderling meestal prima rekening met elkaar houden. Als het in een trein drukker wordt en er zitplaatsen nodig zijn, dan worden tassen doorgaans netjes van de stoel gehaald.”

Mocht het toch misgaan, dan vertrouwt het bedrijf op haar personeel. “Onze stewards die toezicht houden in de trein spreken reizigers aan waar dat nodig is. We ervaren dat hier in de meeste gevallen direct gehoor aan wordt gegeven. Uiteraard blijven we aandacht vragen voor prettig reizen, waarbij iedereen rekening houdt met elkaar.”

NS wil wél strengere regels

De opstelling van Arriva staat in contrast met die van de NS. Zij meldde dinsdag juist de algemene voorwaarden te willen aanscherpen om bezette stoelen tegen te gaan. Tot nu toe is het plaatsen van een tas op een lege stoel bij de NS niet verboden, al zijn reizigers wel verplicht om de bagage weg te halen als iemand anders daar wil zitten.

Als het aan de NS ligt, staat er straks in de voorwaarden dat stoelen hoe dan ook niet meer bezet mogen worden gehouden met tassen of koffers, zelfs als de trein nagenoeg leeg is. Het voorstel ligt momenteel bij onafhankelijk overlegplatform Locov, waar naast het vervoersbedrijf ook consumentenorganisaties in vertegenwoordigd zijn. Volgens reizigersorganisatie Rover staat een zitplaats die bezet wordt gehouden door een tas in de top drie van grootste reizigersergernissen.

Noordelijke Nevenlijnen

Arriva ziet vooralsnog dus geen reden om de regels officieel aan te passen. Het vervoersbedrijf verzorgt in Groningen en Friesland het treinvervoer op de Noordelijke Nevenlijnen. Daarnaast rijdt Arriva met treinen in onder andere Limburg, de Achterhoek, Twente en Drenthe.