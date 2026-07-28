Anarchistische boekenwinkel Fugitive aan Korreweg gaat de deuren sluiten

Het pand waar sinds januari Fugitive is gevestigd. Foto: Google Maps

De anarchistische boekenwinkel Fugitive aan de Korreweg gaat eind augustus de deuren sluiten. Dat heeft de eigenaar van de winkel bekendgemaakt op sociale media.

“De sloopvergunning is verleend, en daarmee komt er een einde aan onze tijd hier. Augustus is de laatste maand dat de pop-upwinkel open is. De boekhandel is een enorm succes geweest: we hebben honderden boeken verkocht, talloze evenementen georganiseerd en velen van jullie leren kennen. Ontzettend bedankt allemaal”, laat de winkeleigenaar weten op Instagram.

Dat de boekenwinkel aan de Korreweg geen lang leven beschoren was, was bij de opening in januari al duidelijk: de eigenaar van het pand wil het gebouw slopen. Wat er na augustus met Fugitive gebeurt, is nog onbekend: “De webshop blijft in ieder geval geopend. En waarschijnlijk gaan we weer boeken verkopen met behulp van de bakfiets.” Zo begon de eigenaar vorig jaar september ook waarbij per bakfiets diverse evenementen werden bezocht om boeken aan de man te brengen. “Totdat zich wellicht weer een nieuwe kans voordoet.”

Agressie

Afgelopen maand kwam de boekwinkel nog in het nieuws nadat de eigenaar na een woordenwisseling in het gezicht werd geslagen. Hij hield hier een gebroken neus aan over. Fugitive Books verkoopt boeken over onderwerpen als klimaatverandering, Palestina, queerrechten en antiracisme. Het gaat om titels die in reguliere boekhandels minder vaak te vinden zijn.

Op sociale media reageren mensen teleurgesteld dat het einde op deze locatie in zicht is: “We gaan deze fijne winkel en ontmoetingsplaats missen. Dank voor wat je hier hebt gecreëerd”, schrijft iemand. En iemand anders schrijft: “Ik vond het geweldig om laatst langs te komen; ik hoop echt dat er een nieuwe pop-up komt.”