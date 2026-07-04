Amerikaanse in Groningen viert geen feest op Fourth of July: “Het bezorgt mij buikpijn”

Fourth of July wordt traditioneel gevierd met parades en vuurwerk. Foto: Carrie Kellenberger - https://www.flickr.com/photos/globetrotteri/5904943006/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111336124

Het had zaterdag een historische dag vol pracht en praal moeten worden, nu de Verenigde Staten exact 250 jaar onafhankelijk zijn. In plaats daarvan overheerst er buikpijn bij de Groningse Audrey Wijnberg. Haar geboorteland viert feest, maar dat de regering-Trump het jubileum heeft misbruikt voor eigen politiek gewin, bezorgt haar buikpijn. En dat geldt niet alleen voor Wijnberg.

“Ik woon al heel lang in Groningen, maar ik voel me nog altijd Amerikaans”, vertelt Wijnberg. “Laatst heb ik vrienden via Polarsteps gevolgd die een reis maakten door Amerika. Hamburgers in Ohio, cowboyhoeden in Texas en het bruisende leven in New York; de beelden bezorgden me direct heimwee. Maar tegelijkertijd is Amerika niet meer ‘mijn’ Amerika. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de vrienden die ik regelmatig spreek. Er zijn er steeds meer die het land definitief verlaten. Hier bij mij in de straat kwamen vorig jaar Amerikanen wonen die hier aanvankelijk een jaar voor hun werk zouden blijven. Dat jaar is inmiddels omgezet naar onbepaalde tijd.”

‘250ste verjaardag’

Zaterdag, op de belangrijkste nationale feestdag van de Verenigde Staten, vieren Amerikanen dat het land in 1776 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Om dit bijzondere 250-jarige jubileum te organiseren, stelde het Amerikaanse Congres al in 2016 een speciale commissie aan met parlementariërs uit beide grote politieke partijen. Zij richtten de non-profitorganisatie ‘America250’ op, die deze dagen onder andere lokale buurtfeesten door het hele land en een groot benefietconcert in Los Angeles op poten zet.

President Trump besloot vlak na de start van zijn tweede termijn echter een eigen koers te varen. Hij richtte een concurrerende overheids-ngo op onder de naam ‘Freedom 250’. Trump verwees daarbij naar zijn campagnebelofte om “Amerika het spectaculairste verjaardagsfeest te geven dat de wereld ooit heeft gezien”. De president nam zelf plaats als voorzitter, met vicepresident JD Vance aan zijn zijde.

Saaie jaarmarkt

Het paradepaardje van Trumps organisatie, ‘The Great American State Fair’ in Washington, werd de afgelopen dagen geplaagd door grote problemen. De zestiendaagse jaarmarkt moest de culturen en keukens van alle 56 Amerikaanse staten en territoria vieren, maar liep uit op een politiek debacle. Binnen twee dagen na de bekendmaking van de muzikale line-up, zegden zes van de negen geboekte artiesten en bands massaal af.

Grote namen zoals Young MC en The Commodores lieten publiekelijk weten dat hen was toegezegd dat het evenement politiek neutraal zou zijn, wat in de praktijk absoluut niet het geval bleek. Trump opende de jaarmarkt uiteindelijk maar zelf met een toespraak die veel weghad van zijn politieke campagne-rally’s. Meerdere Amerikaanse staten weigerden vervolgens een delegatie te sturen en het plaatselijke blad Washingtonian bestempelde de openingsdag als “slecht bezocht en schokkend saai”.

“Het verjaardagsfeest is gekaapt en daardoor politiek geworden”, vertelt Wijnberg. “Terwijl dat juist niet de bedoeling is; het hoort een feest van het volk te zijn. Het is de huidige regering en de hele MAGA-beweging die dit doet. Trump zou dit in zijn eentje nooit kunnen. Hij roept of plaatst iets op sociale media, en vervolgens wordt het blindelings uitgevoerd door de mensen die achter hem aan lopen.”

Lichtpuntje in New York

Wijnberg werd geboren in Madison (Wisconsin) en woonde daarna 27 jaar in New York. “Op 4 juli was het daar altijd feest. We gingen massaal de straat op om naar de parades te kijken en doken ’s avonds gezellig de kroeg in. Dat er in New York vandaag wél fatsoenlijke feesten en activiteiten plaatsvinden, is misschien het enige lichtpuntje. De burgemeester daar, de linkse Democraat Zohran Mamdani, heeft daar persoonlijk voor gezorgd. Ik sprak afgelopen week met vrienden verspreid over de VS, en zij vertelden dat er jaloers naar New York wordt gekeken: daar wordt tenminste gevierd wat je bij zo’n historisch jubileum mag verwachten.”

Voor de rest van het land ziet Audrey weinig reden tot feestvreugde. Dit vanwege de politieke verdeeldheid, maar ook de economische zorgen die inwoners hebben. “Ik denk dat de founding fathers zich op een dag als vandaag omdraaien in hun graf. Het klinkt misschien vreemd, maar ik ben ergens blij dat mijn vader dit niet meer hoeft mee te maken. Hij zou dit vreselijk hebben gevonden.”

“Het is heel dubbel”, legt ze uit. “Heel veel Amerikanen houden onvoorwaardelijk van hun land. Maar op dit moment willen mensen die buiten de VS wonen voor geen goud terug, zelfs niet voor een vakantie. En andersom zie je dat mensen het land verlaten. De onvrede over hoe de huidige regering omgaat met Oekraïne is groot. Daarnaast is er veel woede en frustratie over het bikkelharde optreden van de ICE-migratiedienst, waarbij mensen uit bijvoorbeeld Mexico lukraak worden opgepakt en uitgezet. Al die redenen, inclusief het kapen van dit jubileum, zorgen ervoor dat het vandaag voor mij geen vreugdevolle dag is. Ik zie Amerika afglijden, en dat geeft buikpijn.”

Hoop op de Midterms

Toch houdt Wijnberg hoop voor de toekomst, met het oog op de cruciale Midterm-verkiezingen die deze komende herfst op de agenda staan. Hoewel deze tussentijdse verkiezingen niet direct voor een nieuwe president zorgen, bepalen ze wel de machtsverhoudingen in het Congres en de Senaat.

“Mijn verwachting is dat het een absoluut slagveld gaat worden voor de Republikeinen”, blikt Wijnberg vooruit. “Tijdens de voorverkiezingen die nu al lopen, zie je dat de Democraten het goed doen. Trump raakt in paniek en wijst steeds meer naar de MAGA-staten, maar zijn steun brokkelt zichtbaar af. Met een goedkeuringspercentage van slechts 29 procent is hij op dit moment de minst populaire president ooit; zelfs Biden en Nixon scoorden in hun slechtste dagen niet zó laag. Hopelijk gaat het blauw van de Democraten deze herfst overwinnen. Al kunnen we het feest van vandaag er helaas niet meer mee redden. En dat blijft zonde.”