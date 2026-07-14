Al suppend de Diepenring schoonmaken: Clean Up On Tour strijkt zaterdag neer in binnenstad

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Zoveel mogelijk zwerfafval opruimen vanaf een supboard. Dat is het doel van Clean Up On Tour, een landelijk initiatief dat komende zaterdag 18 juli neerstrijkt in de binnenstad van Groningen.

“Tijdens eerdere edities in het land hebben we de meest bizarre voorwerpen uit het water gehaald”, laat de organisatie weten. “Dat varieert van winkelwagentjes tot oude elektronica en verpakkingen uit de jaren tachtig. Sinds onze start in 2021 hebben we al meer dan 9.000 kilo afval uit het water gevist.”

Zaterdag is Groningen aan de beurt. Clean Up On Tour is een initiatief van het Watersportverbond en Allianz. “Wij nodigen inwoners uit om samen met ons op een supboard de Diepenring op te gaan. Aan de ene kant is het een prachtige kans om Groningen vanaf het water te ervaren, aan de andere kant combineer je zo een goede workout met het schoner maken van je eigen stad.”

Wendbaar

Volgens de organisatie is juist een schoonmaakactie op de diepen hard nodig, omdat zwerfafval hier gemakkelijk blijft drijven. “Groningen is vanaf een supboard prachtig. Maar als je goed kijkt, zie je in het water helaas ook veel plastic en blikjes. Omdat we op onze boards ontzettend wendbaar zijn, kunnen we op plekken komen waar je vanaf de kade of met grotere boten simpelweg niet bij kunt. We maken er zaterdag een sport van om de Diepenring een flink stuk schoner achter te laten.”

Zelf meepaddelen?

Iedereen vanaf 16 jaar kan zaterdag gratis meedoen aan de actie. “Ervaring met suppen is absoluut niet vereist; er is professionele begeleiding aanwezig om je binnen enkele minuten stabiel op je board te krijgen.”

De opruimactie start aan het Schuitendiep 49 (gelegen tussen de Steentilbrug en de Kattenbrug). Er worden zaterdag twee rondes gevaren: een ochtendronde die om 10.00 uur start en een middagronde om 14.00 uur. Per ronde is er plek voor zestien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze website.