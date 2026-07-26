Al meer dan duizend reacties op onderzoek naar openbare toiletten: heb jij jouw mening al gedeeld?

Openbaar toilet Grote Markt | Foto: Jorrit Tempels

Al meer dan duizend Groningers hebben inmiddels de vragenlijst van het OOG Panel over de openbare toiletten in Groningen ingevuld. Daarmee krijgen we een steeds beter beeld van hoe bezoekers de openbare toiletten in Groningen ervaren.

Met een nieuw OOG Panel-onderzoek willen we in kaart brengen hoe bezoekers de openbare toiletten in Groningen ervaren. Maak jij gebruik van een openbaar toilet in de binnenstad? Ben je tevreden over de huidige voorzieningen? En wat kan er volgens jou beter? Ook als je (bijna) nooit gebruikmaakt van een openbaar toilet of de binnenstad weinig bezoekt, horen we graag jouw mening! Heb jij de vragenlijst nog niet ingevuld?

De uitslagen vind je binnenkort terug via de kanalen van OOG.