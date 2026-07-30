AI fabriek waarschijnlijk in de Halm in Hoogkerk

Foto: Joris van Tweel

De Gemeente Groningen heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een AI-fabriek in de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk.

Voor de bouw is al een bedrag van 191 miljoen euro gereserveerd, bijeengebracht door Europa , Nij Begun en het kabinet. De fabriek komt dus waarschijnlijk in Hoogkerk en het kantoor komt in het Niemeijer gebouw. Het gaat om een zogenoemde modulaire HPC-faciliteit. HPC is een afkorting van High Performance Computing. Het is een supercomputer die extreem ingewikkelde datasets en berekeningen supersnel kan uitvoeren.

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Het biedt mensen die het er niet mee eens zijn de mogelijkheid om te reageren.