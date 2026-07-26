Aardbeving met kracht van 1,6 bij Sappemeer

Bij Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 19.10 uur en werd ook in de omgeving van Sappemeer gevoeld. Volgens het KNMI vond de beving plaats op een diepte van 3 kilometer. Het ging om een geïnduceerde beving, wat betekent dat deze een direct gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De aardbeving van zondagavond is de eerste in een maand tijd. De laatste beving die werd waargenomen, vond op 24 juni plaats bij Meedhuizen en had een kracht van 1,4 op de schaal van Richter. In diezelfde periode vonden er ook bevingen plaats bij Garrelsweer (16 juni, kracht van 1,2) en Farmsum (7 juni, kracht van 0,9).