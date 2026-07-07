7.500 bezoekers voor WK voetbal bij DOT: “Laat zien dat wat we hier doen er toe doet”

Foto: Rieks Oijnhausen

Ongeveer 7.500 voetballiefhebbers hebben de afgelopen weken bij DOT in het Ebbingekwartier op grote schermen naar het WK voetbal gekeken. De iconische bol van DOT was voor de gelegenheid omgetoverd tot de grootste voetbal van Europa. Toch is de toekomst op de huidige plek onzeker vanwege de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus. Volgens buurtbewoners laat dit evenement zien wat de waarde is van de ontmoetingsplek. Mede-eigenaar Theun Heeg blikt terug op een geslaagd evenement.

Theun, het WK zit erop. Jullie hebben een groot aantal wedstrijden, ook toen Oranje al was uitgeschakeld, uitgezonden. Hoeveel bezoekers hebben jullie getrokken?

“Wij hebben inderdaad de wedstrijden van Oranje uitgezonden, met uitzondering van de wedstrijd tegen Marokko, omdat deze diep in de nacht werd gespeeld. Gemiddeld trokken de drie groepswedstrijden ongeveer 1.600 voetballiefhebbers. Onze schatting is dat de groepswedstrijden in totaal door ongeveer 4.800 mensen bezocht zijn. En wat je zegt klopt: we dachten, ondanks dat Oranje is uitgeschakeld, laten we ook de andere wedstrijden zien. Er zijn namelijk genoeg voetballiefhebbers in de stad, en vergeet ook niet: voldoende mensen met andere nationaliteiten. De vier kwartfinales werden door zo’n duizend mensen bezocht, de halve finales door twee keer 450 en bij de finale afgelopen zondag waren er zo’n 900 mensen. Dat maakt een totaal van 7.500.”

Hadden jullie dit van tevoren verwacht?

“We vonden het heel lastig om het van tevoren te voorspellen. Je weet namelijk niet hoe mensen het oppakken en of ze ook daadwerkelijk gaan komen. Maar wat wel heel bijzonder was, is dat we naast inwoners ook flink wat toeristen getrokken hebben. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die hier een aantal dagen in de stad verbleven. Zij hoorden van het initiatief dat er hier voetbal gekeken kon worden, en daar werd op gereageerd.”

De wedstrijden van Oranje konden op verschillende plekken in de stad bekeken worden. Smaakt dit nu ook naar meer? Zijn jullie ook van plan om andere evenementen uit te gaan zenden?

“Het voordeel van deze locatie is dat je hier ruimte hebt, waardoor we bijvoorbeeld een tent konden plaatsen waar honderden mensen aan lange tafels konden gaan zitten. De ruimte in een café of op een terras in de binnenstad is beperkter. En wat betreft het uitzenden van andere sportevenementen: dat is lastig. Het voordeel van een WK is dat het in de zomer plaatsvindt en er een grote verbondenheid is. Je zag bijvoorbeeld de afgelopen weken veel oranje in het straatbeeld. Daarnaast heeft een voetbalwedstrijd, in tegenstelling tot andere sporten, een aantrekkelijke tijdsduur.”

Dus een etappe in de Tour de France of een schaatswedstrijd op het snelle ijs in Amerika ligt minder voor de hand?

“Klopt. Ze zeggen wel eens dat bij het voetbal iedereen achter Oranje staat. Het WK voetbal is echt een evenement dat mensen samenbrengt voor de buis. Schaatsen en wielrennen, hoe mooi die sporten ook zijn, hebben dat effect wat minder. Afgelopen februari tijdens de Olympische Winterspelen hebben we wel nagedacht om op dit vlak iets te doen, maar uiteindelijk hebben we dat gelaten. En dat geldt ook voor andere voetbalwedstrijden. Stel dat je de finale van de Champions League uitzendt: ook de verbondenheid daarmee is kleiner. Maar misschien moet ik één uitzondering maken: stel dat FC Groningen het heel goed gaat doen in de KNVB Beker. Of dat zij ooit eens in een Europese competitie hoge ogen gaan gooien, dan zouden we heel goed op dat vlak iets kunnen doen.”

Over de toekomst van DOT is al veel gezegd en geschreven: vanwege de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus is het onzeker of de bol kan blijven. Zet het WK voetbal dat nu ook in een ander daglicht?

“Het antwoord dat ik ga geven ligt voor de hand: ik denk dat de afgelopen weken duidelijk hebben gemaakt dat wat wij hier doen en aanbieden ertoe doet. En dat we ook in staat zijn om mensen te verbinden en ze aan ons te binden. Wat ik al zei: inwoners komen langs, maar ook toeristen. We worden gezien, we worden gevonden. En als je terugblikt: het waren hele gezellige en mooie voetbalavonden. Wij hebben hier veel plezier aan beleefd.”

Petitie DOT

Een petitie om DOT te behouden is tot nu toe ruim 11.500 keer getekend. De petitie is een initiatief van een groep buurtbewoners. Dianne de Heer: “We hebben de afgelopen weken met eigen ogen gezien hoe DOT tijdens het evenement gevonden werd. Eerst al de stickers die geplaatst werden om de bol uit te dossen als voetbal, en daarna het gezamenlijk kijken van de wedstrijden. De locatie wordt gevonden. Dat merk ik ook dit weekend nu Red Bull in de stad is. Zelf vind ik het leuk om bij het Stadsstrand een frisse duik te nemen, maar deze dagen kom je daar mensen tegen die vanwege Red Bull in de stad zijn en dit soort dingen ook meepakken. En dat zegt wat mij betreft alles: dat de politiek door moet pakken en een definitief besluit moet nemen. Dit gebouw verplaatsen is geen optie. Stel dat je het verplaatst: je moet dan helemaal opnieuw beginnen. Dat geldt ook voor deze plek: DOT kwam hier toen hier nog geen woningen stonden. Wat er nu staat is het resultaat van jarenlang hard werken en ondernemen. De effecten en de resultaten zie je nu: er wordt ontmoet en er wordt plezier gemaakt. Dat moet je koesteren.” De petitie vind je op deze website.