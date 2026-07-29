Politie zoekt pinpasdief

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar een man die vermoedelijk in Groningen geld heeft gepind met een pas die gestolen was van een echtpaar uit Appelscha.

De man pinde op zaterdag 13 juni in hetzelfde dorp met een pinpas die eerder die dag was gestolen van een ouder echtpaar. Later die dag wordt vermoedelijk door dezelfde man gepind bij een telefoonwinkel in Groningen.

Het echtpaar uit Appelscha wordt die zaterdagmiddag gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Die vertelt dat ze slachtoffer zijn geworden van een hack en dat een bankmedewerker langskomt om dit te verhelpen. Vervolgens komt de zogenoemde medewerker langs, die verschillende waardevolle spullen meeneemt, waaronder twee bankpassen.

Beelden, te zien op de website van de politie, tonen dat een verdachte die dag rond 17:00 uur meerdere keren een groot geldbedrag pint bij een geldautomaat in Appelscha. Om 18:30 uur wordt door vermoedelijk dezelfde verdachte voor een groot bedrag gepind in een mobiele telefoonwinkel aan de Nieuweweg in Groningen.

Wie informatie heeft over de oplichting en nog niet met de politie heeft gesproken, wordt verzocht dit te melden via 0800-6070 of via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.