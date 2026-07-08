Busreizen per 1 januari gratis voor kinderen

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100396348

Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf 1 januari volgend jaar gratis met het ov in heel Nederland. De korting voor 65-plussers vervalt echter, behalve die voor de trein.

De Dova (samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten meldt dat kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis met het openbaar vervoer in heel het land mogen reizen. Wat nu al geldt in de trein en in sommige regio’s, wordt uitgebreid naar alle bussen, trams en metro’s.

Door de nieuwe regeling, waarbij kinderen volledig gratis met begeleiding mogen reizen, ontstaat volgens Dova ‘één duidelijke en herkenbare regeling voor kinderen in het hele openbaar vervoer’. Bovendien wil Dova hiermee stimuleren dat kinderen vaker het openbaar vervoer gaan gebruiken, ook wanneer zij ouder zijn.

Om het plan financieel mogelijk te maken verdwijnt vanaf 1 januari de korting voor 65-plussers. Op dit moment krijgt deze groep nog 34 procent korting wanneer ze reizen met de bus, tram of metro.