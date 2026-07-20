3300 mensen doen mee aan 4daagse van Groningen

Foto: Laurens Jove Rodríguez

Aan de Groningse vierdaagse doen dit jaar 3300 mensen mee. Dat meldt de organisatie. Dat is veel meer dan vorig jaar.

“We zijn ontzettend trots op deze groei,” aldus het bestuur. “Dat we in slechts twee jaar tijd zijn gegroeid van ongeveer 1.400 naar 3.300 deelnemers, laat zien dat de Groningse 4daagse voorziet in een behoefte aan een toegankelijk, sportief en gezellig wandelevenement. We kijken ernaar uit om alle deelnemers begin augustus te ontvangen.”

De inschrijving is inmiddels gesloten. De 4daagse duurt van 4 tot en met 7 augustus. De organisatie gaat de komende tijd de laatste voorbereidingen treffen.