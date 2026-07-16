21 Groningse onderzoekers ontvangen Veni-beurs

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Eenentwintig onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG ontvangen een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De subsidie is bedoeld voor veelbelovende wetenschappers die onlangs zijn gepromoveerd. De beurs geeft hen de mogelijkheid om de komende drie jaar een eigen onderzoekslijn op te zetten. De onderzoekers werken aan uiteenlopende maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Zo onderzoekt Suzanne van der Veldt hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen in zowel laboratoria als natuurlijke omgevingen. Joost de Jong onderzoekt hoe de hersenen visuele informatie verwerken en waarom mensen beelden scherp blijven waarnemen, ondanks langdurige hersenactiviteit. Daarnaast richt Wouter Kiekens zich op chemsex onder mannen die seks hebben met mannen, om beter inzicht te krijgen in de oorzaken en gezondheidsrisico’s.

Op landelijk niveau werd dit jaar aan 205 onderzoekers een Veni-beurs toegekend. De selectie is gebaseerd op de wetenschappelijke kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van de onderzoeksvoorstellen.