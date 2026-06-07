Zwembad Hoogkerk beschikt dankzij gulle sponsoren over nieuwe torenklok: “Heel erg blij mee”

Links de nieuwe klok, rechts de oude situatie. Foto: zwembad Hoogkerk

Openluchtzwembad Hoogkerk beschikt sinds deze week over een gloednieuwe torenklok. Vanuit het water kunnen bezoekers die een frisse duik nemen nu in één oogopslag zien hoe laat het is en wat de actuele temperatuur is.

“De oude torenklok kregen we destijds geschonken in 1991”, vertelt de organisatie van het zwembad. “Door de tand des tijds was deze inmiddels echt aan vervanging toe. Zo werkte de temperatuurweergave bijvoorbeeld al jaren niet meer. Maar de klok definitief weghalen zonder er iets nieuws voor in de plaats te zetten, was voor ons geen optie.” Dankzij gulle bijdragen van Cosun Beet Company en ‘Kwaliteit uit Hoogkerk’, een lokaal ondernemerscollectief, kon er een nieuw exemplaar worden aangeschaft. “Zij hebben een hele mooie financiële bijdrage geleverd, waar we ontzettend blij en dankbaar voor zijn. De klok heeft een mooie plek gekregen op het middenterrein.”

Digitaal display

Het inmiddels 35 jaar oude frame van de oorspronkelijke torenklok is bij de modernisering hergebruikt. “De rest is echter volledig nieuw. Het gaat om een nieuwe klok en ook de temperatuurdisplay is nu digitaal, wat de leesbaarheid enorm vergroot.”

Wie de nieuwe aanwinst zelf wil bewonderen en zin heeft in een duik: het zwembad in het dorp is zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek.