Zure nederlaag voor Velocitas 1897 in slotfase tegen Hoogland

Foto Andor Heij. Velocitas 1897

Velocitas 1897 heeft woensdagavond de eerste wedstrijd om promotie naar de vierde divisie op bezoek in en bij Hoogland in de slotfase verloren: 3-2. Zaterdag is de return in Groningen.

Thomas Bats opende na een aanval over diverse schijven met een kopbal na een klein half uur de score voor de Groningers. Hoogland, dat via de nacompetitie in de vierde divisie hoopt te blijven, kwam na 36 minuten op gelijke hoogte. Yassine Tekfaoui schoot een strafschop raak, na een overtreding van Velocitas. Velocitas-trainer Robbie Wentink vond de strafschop voor Hoogland twijfelachtig: “Hun aanvaller ging met een sprongetje wel heel erg makkelijk over een knie heen”.

Vlak voor de pauze zorgde Kay Bootsma na een mooie aanval met het hoofd voor een hernieuwde Groninger voorsprong. Hoogland moest na de pauze wel komen, maar Velocitas hield de voorsprong lang vast. Noah Plug bleek de grote plaaggeest. Drie minuten voor tijd maakte hij er 2-2 van. Plug tekende in blessuretijd ook nog voor de 3-2 voor Hoogland.

Zuur

“Het was wel heel zuur dat je in de laatste minuten nog twee doelpunten tegen krijgt”, aldus Wentink. “Ik vond ons in de eerste helft in fases beter”. Hoogland zette na de pauze flink aan aldus Wentink: “Na rust kwamen we niet echt meer van de goal af. Er waren voor hun doelpunten geen echte grote kansen, maar wel een paar hachelijke momenten voor ons doel. Een paar ballen die geblokt werden en enkele gevaarlijke voorzetten die door onze doelman Feike Spoor weggebokst werden. Over het algemeen was het een aantrekkelijke wedstrijd die aardig gelijk op ging”.

Velocitas krijgt zaterdag dus nog een kans om het recht te zetten. De aftrap in het Stadspark is om 15.00 uur. De wedstrijd is live te volgen bij het sportprogramma van OOG Radio.