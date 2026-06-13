Zuivelhoeve baalt van nieuw coalitieakkoord: “Wij mogen zondagochtend niet open, en dat is zuur”

De Zuivelhoeve aan het Akerkhof. Foto: de Zuivelhoeve

De Zuivelhoeve aan het Akerkhof is teleurgesteld over het nieuwe coalitieakkoord dat vrijdag gepresenteerd werd door PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie. Uit het akkoord blijkt namelijk dat de speciaalzaak op zondagochtend niet open mag. “De gemeente ziet ons als ondernemers als de motor van de gemeente, maar waarom dan toch op de rem trappen?”

Uit het akkoord blijkt dat bakkers de deuren op zondagochtend vanaf 08.00 uur wel mogen openen. “Voor de duidelijkheid, wij gunnen het de bakkers heel erg dat zij dit mogen”, vertelt Anton Klapwijk van de Zuivelhoeve. “But dit nieuwe beleid zorgt wel voor willekeur. Een bakker mag wel open, maar een winkel die onder andere kaas verkoopt, moet de deuren gesloten houden. Dat er gekozen is voor alleen bakkers zou te maken hebben met dat dit juridisch makkelijker ligt, maar wat ons betreft was het veel beter geweest als je alles had geopend. Nu vallen er diverse ondernemers tussen wal en schip.”

Een verloren zaak

De teleurstelling was vrijdag dan ook groot toen de medewerkers van het bedrijf het akkoord onder ogen kregen. “Het is heel zuur. We praten hier ook al heel lang over. Je vecht tegen iets en het levert geen resultaat op. Sterker nog, er ontstaat niet eens een gesprek. Want dat wil ik ook benadrukken: ik heb respect voor alle politieke partijen. Ga er ook maar aan staan. Iedereen wil wat en als partij zul je daar een gulden middenweg in moeten vinden. Maar wat ons betreft kun je die middenweg alleen vinden als je met elkaar in gesprek gaat. Met een aantal politieke partijen hebben we een goed contact. Maar de partijen die nu een akkoord hebben gesloten: kom eens langs. Laten we eens om tafel gaan. Hoewel ik mij ook besef dat het nu inmiddels een verloren zaak is. Het akkoord is wat het is en hier zullen we het de komende vier jaar mee moeten doen.”

Tikken op de ramen

Volgens Klapwijk leidt de regelgeving vaak tot onhandige situaties op de winkelvloer: “Wij moeten heel vaak uitleggen waarom wij op zondagochtend gesloten zijn. Dat gaat om tientallen keren per week. Een toerist kan nu op zondagochtend nergens terecht. We maken situaties mee dat ze hier voor de deur staan. Wij zijn dan al bezig met de voorbereidingen, maar omdat het zondagochtend is mogen we de deur niet openen. Er wordt dan op de ramen getikt, of er wordt gezwaaid om onze aandacht te vragen. Ja, wij mogen dan niks. Terwijl ondertussen de toeristen voor ons heel belangrijk zijn. Het zijn mensen die bijvoorbeeld die dag de stad verlaten en nog een leuk presentje of aandenken mee willen nemen. En dat maakt het zo krom. Ondernemers worden de motor van de gemeente genoemd. Maar wij hebben het gevoel dat er wat ons betreft op de rem wordt gestaan.”

Uit het coalitieakkoord blijkt dat de coalitiepartijen de zondagsrust in grote lijnen willen behouden. Wel worden de openingstijden op zondagen en feestdagen verruimd van 12.00 uur naar 08.00 uur voor winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk brood en gebak wordt verkocht. De Zuivelhoeve valt hier echter buiten.