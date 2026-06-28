Zuivelhoeve aan Akerkhof moet hinkelbaan van stoepkrijt bij voordeur verwijderen

De Zuivelhoeve aan het Akerkhof. Foto: de Zuivelhoeve

Kaasboer De Zuivelhoeve aan het Akerkhof heeft afgelopen week op last van handhavers een hinkelbaan van stoepkrijt moeten verwijderen. De ludieke krijtstrook was niet alleen bedoeld voor wat vertier, maar diende ook als stil protest tegen de zondagochtendsluiting. Dat meldt stadsblog Sikkom.

De eigenaren van de zuivelwinkel hadden de hinkelbaan met een dubbele reden op de stoep getekend. Enerzijds om voorbijgangers en klanten een glimlach te bezorgen, anderzijds als een statement tegen het winkelbeleid. Uit het Groningse coalitieakkoord, dat onlangs werd gesloten door PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie, bleek dat bakkers op zondagochtend voortaan wel de deuren mogen openen voor het publiek, maar andere winkels die levensmiddelen verkopen, zoals de kaasboer, niet.

Hinkelen

Volgens Sikkom had de hinkelbaan direct succes op het Akerkhof: studenten, kinderen en oudere Groningers hinkelden er enthousiast op los. De pret was echter van korte duur. Niet veel later stapten twee boa’s de winkel binnen. Zij sommeerden de eigenaren dat het stoepkrijt moest verdwijnen. Mocht de hinkelbaan blijven staan, dan zou er een boete worden uitgeschreven.

De gemeente laat in een reactie weten dat de handhavers simpelweg de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben nageleefd. Daarin staat omschreven dat het ‘bekladden’ van de openbare ruimte of de straat met materialen niet is toegestaan. De hinkelbaan is inmiddels van de stoep geschrobd.