Zorgen bij politieke partijen over hogere lasten voor sportclubs: “Wij voorzien problemen”

Foto Andor Heij. Sfeeractie voorafgaand aan het duel tussen GEO en BsVV.

Verschillende fracties in de Groningse gemeenteraad maken zich grote zorgen over de toekomst van lokale sportverenigingen. Door de stijgende energielasten én een geplande verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) dreigen clubs financieel in de problemen te komen. D66 heeft inmiddels een motie aangekondigd om te onderzoeken hoe de verenigingen ondersteund kunnen worden.

“Sport is geen bijzaak maar een basisvoorziening, net zoals kunst en cultuur dat zijn”, vertelt Jim Lo-A-Njoe van D66. “Sport is de zuurstof voor de lokale samenleving. Als we kijken naar de gemeenterekening van 2025 voor sport, dan is onze grondhouding positief. Wat echter wel een groot punt van aandacht is; is hoe er wordt omgegaan met de ozb-verhoging voor verenigingen en sportaanbieders zonder winstoogmerk. Zij worden aangeslagen in de categorie ‘niet-woningen’. Maar je kunt immers niet in een kleedkamer wonen. Toch gaat de ozb voor deze partijen met een factor vier omhoog. Wij voorzien dan ook grote problemen.”

Die zorg wordt gedeeld door de VVD. Fokke Veenstra: “Het jaar 2025 was voor veel verenigingen geen financieel wonderjaar. En dat zal het de komende tijd ook niet worden als we in het coalitieakkoord lezen dat het college de ozb verder wil verhogen. Een andere zorg die wij hebben, betreft de zwembaden: zij hebben het ontzettend lastig vanwege strenge regelgeving. Dit onderwerp zullen wij de komende jaren scherp in de gaten houden.”

Ook de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen uitte haar zorgen over de zwembaden. Ruben Klunder: “Om zwembad Scharlakenhof operationeel te houden, is er een bedrag van 500.000 euro gereserveerd. Van dit bedrag is echter nog maar 200.000 euro gebruikt. Een deel van de werkzaamheden is nog niet uitgevoerd, omdat het lastig bleek om aannemers te vinden. We hebben het hier wel over een cruciale voorziening voor Haren.”

Stijgende energieprijzen

Het CDA sloot zich aan bij de zorgen. Jint Hoeksema: “Mijn partij heeft de afgelopen maanden veel sportverenigingen bezocht. Verenigingen zorgen voor ontmoeting en verbinding, en we zien dat mensen door die verbondenheid ook langer blijven sporten. Wel heeft mijn fractie zorgen over de capaciteitsproblemen op de sportparken, hoewel het mooi is dat het masterplan hier in de toekomst voor uitbreiding gaat zorgen.”

Hoeksema stipte nog een ander probleem aan: “We hoorden van verenigingen dat zij het lastig vinden om hun zorgen richting de gemeente kenbaar te maken. Door snelle wisselingen in clubbesturen verwatert het contact met de gemeente. Daarom is het goed dat er twee extra clubondersteuners komen die hier specifiek aandacht voor hebben. Tot slot maken we ons zorgen over de hogere energierekeningen waar verenigingen mee te maken krijgen. Dit heeft direct invloed op de hoogte van de contributie.”

Daar reageerde Veenstra van de VVD op: “U heeft het over ondersteuning voor stijgende energiekosten. Maar krijgen verenigingen ook steun nu de ozb zo hard gaat stijgen?” Hoeksema: “Als we de energieprijzen al de juiste aandacht kunnen geven, dan zou dat al heel veel schelen. Uiteraard is het vervelend om met hogere lasten te maken te krijgen, maar helaas is het wel zo dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen om onze voorzieningen overeind te houden.”

Sporten zonder betaalmuur

Naast de financiële zorgen klonken er ook veel positieve geluiden in de raadzaal. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers dat het Volwassenfonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur steeds beter worden gevonden, waardoor meer Groningers met een kleine beurs kunnen sporten en bewegen.

Irene Huitema van PRO: “Meer inwoners kunnen meedoen, en hopelijk zet deze trend zich door. Vorig jaar hebben we unaniem ingestemd met het meerjarenplan sportvoorzieningen. De inzet van beweegcoaches is daarin soms net het zetje dat iemand nodig heeft, want beginnen met sporten is vaak de moeilijkste stap. Ook hebben we in de openbare ruimte gratis sport- en speelplekken gerealiseerd. Niet iedereen kan immers een duur abonnement bij een sportschool betalen.”

Dat vond ook Lo-A-Njoe (D66): “We zien nu de eerste concrete stappen voor de uitbreiding van de skatevoorzieningen en fitnesstoestellen in de buitenlucht. Daar zijn we trots op.” Chris van Campen van Student & Stad vulde aan: “Het is een goede ontwikkeling dat de openbare ruimte meer wordt ingericht op sport. Op deze manier kan iedereen meedoen, en dit soort plekken spreekt ook jongeren en studenten erg aan. Wel is het belangrijk om hen goed bij het ontwerpproces te betrekken.” Iris Volders van de SP was eveneens enthousiast: “Wij zijn heel blij dat er bewust voor wordt gekozen om deze sportvoorzieningen in de openbare ruimte niet achter een betaalmuur te plaatsen. Een actieve, toegankelijke keuze waar wij trots op zijn.”

Peter Rebergen van de ChristenUnie vult aan dat het succes overal in de gemeente zichtbaar is: “Er zijn prachtige skate- en beweegparken gerealiseerd, maar denk ook aan het nieuwe pannaveld in Garmerwolde. En laten we vooral het openbare groen en de dorpsommetjes niet vergeten waarin inwoners kunnen bewegen.”

Wethouder gaat niet achterover leunen

Wethouder Inge Jongman (Sport, ChristenUnie) toonde zich in haar nopjes met het debat: “Ik hoor mooie reacties en veel positieve geluiden. Dat is voor mij absoluut geen aanleiding om achterover te gaan leunen; integendeel. De komende tijd willen we volop blijven inzetten op het Volwassenfonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, al hebben we dat laatste fonds niet volledig in eigen hand.”

De wethouder weigerde echter dieper in te gaan op de ozb-verhoging waar D66 en de VVD over vielen: “De ozb raakt inderdaad veel verenigingen, maar het is verstandig om daar nu niet apart op in te gaan. Dat hoort thuis in het algemene financiële debat. Wat betreft de zwembaden: we ondersteunen alle zwembaden in onze gemeente. De situatie rond het onderhoud in Haren kende door de zoektocht naar aannemers inderdaad wat vertraging, maar inmiddels is dit volledig in orde gemaakt. Al het geld dat hiervoor beschikbaar was, is inmiddels uitgegeven.”

De beantwoording van de wethouder was voor D66 onvoldoende om de zorgen weg te nemen. De partij diende direct een motie in die het college oproept om concreet uit te zoeken hoe sportverenigingen gecompenseerd of ondersteund kunnen worden voor de fors hogere ozb-rekening.