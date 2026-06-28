Zorgen om toename huisvestingsmisstanden bij internationals: “Signalen zijn helaas herkenbaar”

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De gemeente Groningen gaat de informatievoorziening aan internationale studenten over hun huurrechten aanscherpen. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen na vragen van de fractie van Student & Stad. De fractie vroeg in de gemeenteraad aandacht voor het onderwerp na alarmerende berichten over toenemende misstanden, intimidatie en online oplichting op de studentenwoningmarkt.

Aanleiding voor de politieke discussie is een recent landelijk rapport van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Uit de tientallen meldingen die daar maandelijks binnenkomen via de Housing Hotline, blijkt dat internationale studenten steeds vaker het slachtoffer worden van onbetrouwbare praktijken. De problemen variëren van torenhoge huurprijzen en huizen zonder verwarming of ramen, tot acute bedwantsenplagen waarbij huisbazen weigeren in te grijpen. Ook het aantal gevallen van online oplichting, waarbij studenten honderden euro’s aanbieden voor kamers die helemaal niet blijken te bestaan, stijgt fors.

“Bedreiging voor het welzijn”

“Mijn partij vindt deze berichtgeving heel zorgwekkend”, sprak Student & Stad-raadslid Ivar Kuper. Omdat Groningen een van de grootste populaties internationale studenten van het land huisvest, is de kans groot dat deze landelijke trend ook in deze gemeente toeslaat.

Kuper wilde van het college weten of zij dit zien als een directe bedreiging voor het welzijn van deze studenten. “Dit hoort simpelweg niet thuis in Groningen als we een veilige, inclusieve en gastvrije internationale studentenstad willen zijn”, aldus het raadslid. Daarnaast vroeg de partij om extra, concrete stappen samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze om studenten al vóór hun aankomst in de stad te waarschuwen.

Geen uitzondering

Wethouder Van Niejenhuis toonde zich herkenbaar met de problematiek: “Dit zijn geen goede, maar helaas wel herkenbare signalen”, reageerde de wethouder. “Eigenlijk krijgen we dit soort berichten ieder jaar te horen en Groningen is daarin helaas geen uitzondering. Maar we willen wel graag een gastvrije en veilige stad zijn. Deze studenten horen erbij; het zijn Groningers net als wij allemaal.”

Van Niejenhuis benadrukte dat de gemeente al intensief samenwerkt met studentenorganisaties. Als voorbeeld noemde hij het onlangs verschenen ‘Kamerboek 2025’ van de Groningen Studentenbond (GSb), waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe studenten woonfraude kunnen herkennen. Ook de RUG besteedt via studentenblogs al veel aandacht aan het onderwerp.

Informatiecampagne op de schop

Toch is er werk aan de winkel, erkent de wethouder. In reactie op de vragen van Student & Stad beloofde Van Niejenhuis dat de proactieve communicatie richting studerende jongeren opnieuw wordt verankerd in de nieuwe huisvestingsconvenanten die momenteel worden geactualiseerd.

“Internationale studenten moeten, nog meer dan Nederlandse studenten, gewezen worden op hoe de regels hier werken. Zij moeten weten dat ze bepaalde misstanden absoluut niet hoeven te accepteren”, aldus Van Niejenhuis. Volgens de wethouder weten buitenlandse studenten het gemeentelijke Steunpunt Huren momenteel al redelijk goed te vinden, maar op basis van het huidige coalitieakkoord zal dit steunpunt de komende jaren nog verder worden doorontwikkeld om studenten actiever te beschermen en te informeren.

Slachtoffers van malafide verhuurders of oplichting kunnen bovendien altijd direct een melding maken via de website van de gemeente Groningen.