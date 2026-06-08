Zorgbelang Groningen wil weten hoe inwoners de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ervaren

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Hoe toegankelijk is de huisartsenzorg in de provincie Groningen? Zorgbelang Groningen roept inwoners op om hun ervaringen te delen via een online vragenlijst.

Zorgbelang Groningen komt met het onderzoek, omdat de huisartsenzorg onder druk staat in het hele land. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners te maken hebben met een langere wachttijd voor een afspraak. Of hiervoor verder moeten reizen, omdat er in de omgeving geen huisarts meer is.

Daarom wil Zorgbelang Groningen, een belangenorganisatie van inwoners op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg, graag weten hoe inwoners de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in onze provincie ervaren. De vragenlijst gaat onder andere over hoe je een afspraak kunt maken en of hier (digitale) drempels bij worden ervaren. Daarnaast zijn er vragen over de afspraak zelf: ervaren inwoners genoeg tijd om klachten te bespreken? Voor uitleg over een behandeling? En om hierover samen met de huisarts te beslissen? Ook het gebruik van digitale platforms als Thuisarts.nl komt aan bod.

De vragenlijst is nadrukkelijk géén klachtenformulier, benadrukt Zorgbelang Groningen. Het is volgens de organisatie slechts een mogelijkheid voor inwoners om ervaringen, drempels en oplossingen te delen. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met huisartsen. Daarnaast vormen ze input voor een bijeenkomst van inwoners, huisartsen en beleidsmakers na de zomer.

Inwoners van de provincie Groningen kunnen de vragenlijst invullen via deze link. Het invullen vraagt zo’n 10 tot 15 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt.