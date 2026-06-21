Zonovergoten jaarmarkt in Oosterpoortbuurt groot succes

Foto: Erick Bakker

De jaarlijkse jaarmarkt in de Oosterpoortbuurt is zaterdag een groot succes geworden. Mede door de zomerse weersomstandigheden trok het evenement veel bezoekers naar de Meeuwerderweg.

“Het was echt een prachtig feest”, blikt Peter Ribberink van café Merleyn aan de Meeuwerderweg terug. “De straat stond de hele middag vol met mensen. Omdat het best wel warm weer was, hadden we speciaal zwembadjes op het terras neergezet. Daar konden de bezoekers lekker met hun voeten in om af te koelen. De eigenlijke jaarmarkt stopte rond 17.00 uur, en dat was voor ons het moment om de liveband te laten spelen. Omdat we gisteravond rond 19.00 uur ook nog de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal op schermen lieten zien, hadden we een prachtig middag- en avondvullend programma.”

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Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker Zwembadjes op het terras om de voeten koel te houden. Foto: Erick Bakker

De jaarmarkt bestond traditiegetrouw uit een groot aantal kramen waar onder andere lokale ondernemers hun spullen verkochten. Daarnaast was er op de Meeuwerderweg een drukbezochte vlooienmarkt, stonden er foodtrucks en konden kinderen zich vermaken op verschillende springkussens. Van oudsher speelt de wijkgezellige horeca een grote rol in het succes.

“Gaandeweg de middag zag je het op straat steeds drukker worden”, vertelt ook Riccardo van café De Kleine Oosterpoort. “Ondanks de warmte zochten de mensen de gezelligheid juist op. Zeker toen de muziek begon te klinken, liep het storm, want ook wij hadden speciaal op ons terras livemuziek geregeld.”