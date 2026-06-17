Zonnig en (tropisch) warm weer tot en met het weekend, daarna iets koeler maar zomer blijft

Foto: Joris van Tweel

Met de activering van het Nationaal Hitteplan en de waarschuwingen van het KNMI kan het eigenlijk niemand zijn ontgaan: het wordt warm de komende dagen. Pas tijdens het weekend gaan de scherpste randjes van de hitte af, maar ook dan blijft het volop zomerweer.

Door Johan Kamphuis

Zoals gezegd brengt donderdag warm tot zeer warm zomerweer. Het wordt 26 of 27 graden. Daarbij zijn er flinke zonnige perioden, maar drijft er ook bewolking over. Het blijft droog en de wind uit het zuidwesten is zwak tot matig.

Donderdagavond is het om 20:00 uur nog 25 graden en in de nacht koelt het af tot omstreeks 18 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag is er veel zon en wordt het tropisch warm, met 32 of 33 graden als maximumtemperatuur. In de middag ontstaan enkele stapelwolken en zeer lokaal kunnen deze uitgroeien tot een onweersbui. De zuidenwind is opnieuw zwak en hooguit matig.

Tijdens het weekend gaan de scherpste kantjes van de hitte af maar de zomer blijft. Vaak is het zonnig, maar af en toe trekt er ook wat bewolking over en is er een kleine kans op een lokale bui.

Meer weten over de hitte en de kans op buien? Dat lees je op de weerpagina en hoor je tijdens het weerpraatje om 8.50 uur bij de OOG Ochtendshow.