‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen oplopende temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het met maximumtemperaturen rond de 22 graden aangenaam te noemen. De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Woensdag kan het mogelijk opnieuw tropisch gaan worden.

Zondag begint de dag met bewolking, hoewel de zon zich ook regelmatig laat zien. Mogelijk kan er in de vroege ochtend een buitje vallen. In de middag krijgt de zon steeds meer ruimte. Bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting wordt het 22 of 23 graden. In de nacht naar maandag is het helder en koelt het af naar zo’n 14 of 15 graden.

Op maandag krijgt de zon alle ruimte. De wind is zwak en komt opnieuw uit noordoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt rond de 21 of 22 graden. Op dinsdag verandert er weinig. Wel wordt het met 24 of 25 graden al wat warmer. Gedurende deze dag draait de wind naar het zuidoosten.

Op woensdag komt de wind uit het zuiden. De zon krijgt alle ruimte. Mogelijk wordt het dan 31 of 32 graden.