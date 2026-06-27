Zondag Suikermarkt op het Suikerunieterrein: vintage, livemuziek én verkoeling

Op het terrein waar de Suikermarkt gehouden wordt is voldoende schaduw. Foto: ingezonden

Op het Suikerunieterrein bij EM2 vindt zondag 28 juni de derde Suikermarkt van dit seizoen plaats. Volgens de organisatie zijn er genoeg schaduwplekken aanwezig om er een succesvolle en leuke dag van te maken.

“De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur”, vertelt Maartje van de organisatie. “We hebben een breed scala aan ondernemers op de markt staan. Denk aan vintage, preloved kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, upcycling, interieurdecoratie en industrial design. Maar we hebben ook veel creatieve standhouders en kunstenaars weten aan te trekken die hun zelfgemaakte producten aanbieden. En uiteraard zijn er ook foodtrucks aanwezig.”

Compleet hitteplan

De organisatie is goed voorbereid op de warmte. “Omdat het zondag warm wordt, maar gelukkig niet zo warm als vrijdag en zaterdag, hebben we een hitteplan paraat”, legt Maartje uit. “We hebben op het terrein veel natuurlijke schaduw dankzij de bomen, maar we plaatsen ook extra parasols. Daarnaast richten we een waterspeelplaats in met een watersproeier en waterbadjes.”

Ook aan hydratatie en bescherming is gedacht. “Er is een waterpunt naast de foodcounter van EM2 om flesjes of waterbakjes voor huisdieren te vullen, en er is gratis zonnebrandcrème aanwezig. Mocht het buiten écht te warm worden, dan is het grote gebouw van EM2 hoog en goed geïsoleerd. Dat is de perfecte plek om even koel te vertoeven.”

Livemuziek van Cochon Bleu

Net als bij eerdere edities is er ook dit keer livemuziek aanwezig. “De band Cochon Bleu treedt op en daar zijn we ontzettend blij mee. Deze formatie is opgericht in 1994 en bestaat onder andere uit de muzikale gebroeders Gubbels. Ze brengen een energieke mix van cajun-, folk- en Americanamuziek. Zij gaan er zondag gegarandeerd een mooi feestje van maken.”

De Suikermarkt, die bestaat sinds 2018, is inmiddels uitgegroeid tot een populair vintage- en curiosafestival dat bij elke editie bezoekers van binnen en buiten de stad trekt.