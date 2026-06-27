‘Zondag broeierig warm, komende dagen meer bewolking en 24 graden’

Foto: Joris van Tweel

De tropische hitte maakt de komende dagen plaats voor zomerwarmte. In de nieuwe week komt de middagtemperatuur rond de 24 graden te liggen.

In de nacht naar zondag trekken er eerst nog zware onweersbuien over de regio. Ook in de vroege ochtend kunnen er nog onweersbuien voorkomen. Daarna breekt al snel de zon door en wordt het broeierig warm. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 28 of 29 graden. Het blijft droog. In de nacht naar maandag is het eerst helder, maar neemt later in de nacht de bewolking toe. Mogelijk kan er dan ook een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 19 of 20 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 24 of 25 graden. Op dinsdag verandert er weinig. Dan wordt het 23 of 24 graden.