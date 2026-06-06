‘Zondag bewolkt en buien, ook komende dagen niet droog’

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten en fraai zomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd vallen er buien.

De zondag begint overwegend bewolkt, al laat de zon zich af en toe even zien. Verspreid over de dag blijft er kans op een bui. Bij een zwakke tot matige westenwind warmt het op tot zo’n 17 of 18 graden. In de nacht naar maandag klaart het her en der op en blijft het droog. De temperatuur koelt dan af naar 12 of 13 graden.

De maandag brengt weinig verandering. Het is grijs en bewolkt, en de zon krijgt vrijwel geen ruimte. In de late middag en tijdens de avonduren trekt er een zone met buien over. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden en het wordt 19 of 20 graden.

Op dinsdag keert de zon af en toe terug, maar de bewolking blijft hardnekkig en verspreid over de dag vallen er buien. De wind draait weer naar het westen en voert koudere lucht aan; het wordt niet warmer dan 15 of 16 graden. Ook op woensdag houdt de wisselvalligheid aan en blijft de kans op een bui groot bij een matige westenwind en maximaal 16 graden.