‘Zon en een bui op zondag, komende week stijgt de temperatuur naar zomerse waarden’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon laat zich de komende dagen steeds vaker zien. Ook de temperatuur weet komende week zijn weg omhoog te vinden: aan het einde van de werkweek kan het mogelijk 25 graden worden.

Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Verspreid over de dag kunnen er buitjes vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 15 of 16 graden. In de nacht naar maandag is het bewolkt. Mogelijk valt er in de tweede helft van de nacht een buitje. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden.

Op maandag overheerst de bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 14 of 15 graden. Op dinsdag laat de zon zich wat vaker zien. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting wordt het 19 graden. Op woensdag verandert er weinig, wel wordt het dan met 22 graden al wat warmer. Op donderdag kan het mogelijk 25 graden worden.