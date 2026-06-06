Zomermarkten in Haren en Hoornse Meer: “We gaan er deze zaterdag een prachtige dag van maken”

De zomermarkt in Hoornse Meer. Foto: Stichting Méér Hoornse Meer

In het centrum van Haren en in de Groningse wijk Hoornse Meer vinden zaterdag 6 juni zomermarkten plaats. Lokale ondernemers presenteren zich op de markten waarbij er volgens de organisaties volop ruimte is voor gezelligheid, ontmoeting en beleving.

In Haren wordt de markt georganiseerd door Ondernemend Haren. Het evenement vindt steevast plaats op de eerste zaterdag van juni. “Het centrum van het dorp zal deze zaterdag weer volop in het teken staan van sfeer, ontmoeting en gezelligheid”, laat de organisatie weten. “Iedereen is van harte welkom om langs de kramen te struinen, kennis te maken met lokale ondernemers, deel te nemen aan proeverijen en te genieten van de livemuziek. Er is voor iedereen wat te beleven.” Naast diverse winkeleigenaren presenteert ook de lokale horeca zich op straat.

De markt begint om 10.00 uur. Decennia geleden werd de zomermarkt in Haren al gehouden onder de naam ‘braderie’. Hoewel de naam veranderde, is het beproefde concept van kramen, muziek en vertier altijd hetzelfde gebleven. “Samen gaan we er een prachtige dag van maken”, aldus Ondernemend Haren. De markt is te bezoeken tot 17.00 uur. Vanwege het evenement is er vandaag geen autoverkeer mogelijk in het centrum van Haren.

Hoornse Meer

De zomermarkt in de wijk Hoornse Meer strijkt neer op het Salvador Allendeplein en opent de deuren om 12.00 uur. “We hebben dit jaar 25 kramen opgesteld”, vertelt Elly Hohé van de organisatie enthousiast. “Er is een heel gevarieerd aanbod van kleding, sieraden, serviesgoed, parfum, lichaamsverzorging en mozaïekcreaties. Ook de Koffiekoets is aanwezig voor een heerlijke kop koffie en de buurtboomgaard verkoopt er eigengemaakte jam.” De markt in de Hoornse Meer duurt eveneens tot 17.00 uur.