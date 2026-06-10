Zo verandert het verkeer rond het Hoornsediep en het Emmaviaduct na de opening van het nieuw busstation

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Na de opening van het nieuwe busstation bij het Hoofdstation veranderen vanaf eind juni meerdere verkeersroutes in de omgeving. Automobilisten krijgen te maken met afgesloten op- en afritten van het Emmaviaduct en fietsers verliezen een fietsstrook op een deel van het Hoornsediep.

Het nieuwe busstation aan de zuidkant van het spoor wordt eind juni in gebruik genomen. Vanaf januari 2027 gaat het Emmaviaduct volledig dicht vanwege de bouw van de insnijding. Die werkzaamheden duren ongeveer twee jaar.

Maar omdat de nieuwe aansluiting op het Emmaviaduct nog niet klaar is, wordt busverkeer van en naar het zuiden tijdelijk omgeleid vanaf de ovonde bij de Máximaweg, via de afrit Hoornsediep en het kruispunt bij de Parkweg, naar een nieuwe bypass richting het busstation.

Op- en afritten Emmaviaduct dicht

Om die route mogelijk te maken, verandert er het nodige voor ander verkeer. De op- en afritten van en naar het Emmaviaduct bij het kruispunt Parkweg, Zaanstraat en Hoornsediep gaan vanaf eind juni 2026 dicht voor autoverkeer richting de noordkant van de stad. Volgens de gemeente is dat nodig om het kruispunt overzichtelijker te maken en het busverkeer beter te laten doorstromen.

De afsluiting is niet tijdelijk. De op- en afritten voor autoverkeer komen na de bouw van de insnijding van het Emmaviaduct niet terug.

Voor de tijdelijke route naar het busstation wordt ook een nieuwe bypass aangelegd, iets ten oosten van de bestaande bypass. Dat is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de insnijding van het Emmaviaduct.

Fietsstrook verdwijnt op deel Hoornsediep, fietsers op de rijbaan

Fietsers mogen voorlopig nog wel gebruik blijven maken van de op- en afritten. Dat blijft zo tot de volledige afsluiting van het Emmaviaduct in januari volgend jaar.

Op het Hoornsediep verandert er wel wat voor fietsers tussen het kruispunt Hoornsediep-Parkweg en het kruispunt Hoornsediep-Zaanstraat. Nu ligt daar nog een fietsstrook naast de rijbaan. Die verdwijnt.

Op dat deel komen barriers op de weg, waardoor de rijbaan smaller wordt. Fietsers moeten daardoor op de rijbaan gaan fietsen, samen met het autoverkeer. Bussen kunnen fietsers daar niet meer inhalen en moeten achter hen blijven rijden tot het kruispunt.

Op deel Hoornsediep straks 30 kilometer per uur

Op het Hoornsediep, vanaf de afslag van het Emmaviaduct aan de zuidkant, gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur. De maatregel moet geluidsoverlast door extra busverkeer beperken. De politie denkt dat bestuurders zich mogelijk minder goed aan de nieuwe snelheid gaan houden, omdat de weg zelf bijna niet verandert. Toch kiest de gemeente voor de verlaging, onder meer vanwege zorgen van omwonenden over geluidsoverlast.