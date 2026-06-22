Zo herdenkt Groningen volgende week het slavernijverleden en viert het Keti Koti op de Grote Markt

Foto: Olivier Steppé

Op de Grote Markt in Groningen worden eind deze maand de trans-Atlantische slavernij herdacht (dinsdag 30 juni) en Keti Koti gevierd (woensdag 1 juli).

Tijdens de herdenking van het Groningse slavernijverleden (volgende week dinsdag om 19.15 uur op de Grote Markt) wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Het programma staat onder leiding van ceremoniemeester Carl Blijd en bestaat onder meer uit bijdragen van burgemeester Roelien Kamminga, de kinderburgemeester en verschillende artiesten. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte gehouden, daarna worden kransen gelegd.

Een dag later, op woensdag 1 juli, is op de Grote Markt vanaf 14.00 uur de viering van Keti Koti om de afschaffing van de slavernij te vieren. Op het programma staan optredens van Kenny B. en lokale artiesten. Daarnaast zijn er stands met eten uit verschillende culturen en kraampjes met koopwaar uit verschillende delen van de wereld. Om bezoekers alvast in de sfeer te brengen, speelt de beiaardier vanaf 12.00 uur in de Martinitoren bekende Surinaamse en Caribische liedjes.

Het volledige programma staat op de website van Stichting Kwaku Groningen.