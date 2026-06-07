Zeldzame Ross’ gans waargenomen in Haren

Foto: Andrew C - Ross's Goose (Chen rossii), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55313907

Natuurwaarnemer Johannes Ruben uit Haren dacht een sneeuwgans in het vizier te hebben. Maar uit nader onderzoek blijkt het om een Ross’ gans te gaan. Tegen Haren de Krant vertelt Ruben dat een sneeuwgans al zeldzaam is, maar de Ross’ gans is nog zeldzamer.

Ruben woont aan de Erasmuslaan in Haren waarbij hij vanaf het balkon een fraai uitzicht heeft in de richting van het Friescheveen en Sassenhein. Waarnemingen die hij doet deelt hij met de website Waarneming.nl. Doel van Waarneming.nl is om een actueel inzicht te geven in de biodiversiteit in ons land.

Toen hij vorige maand een opvallende witte gans zag, dacht hij in eerste instantie aan een sneeuwgans. Deze soort broedt normaal gesproken in het hoge noorden van Siberië, Canada en Groenland, en is in Europa al een zeldzame dwaalgast. Ruben voerde de gegevens met ondersteuning van foto’s in, maar bij Waarneming.nl worden alle meldingen eerst grondig gecontroleerd door experts. Dat valideren kost tijd, en afgelopen week leidde dit tot een verrassende uitslag.

Veertig procent kleiner

“De experts lieten weten dat mijn sneeuwgans bij nader inzien een veel zeldzamere Ross’ gans is”, vertelt Ruben aan Haren de Krant. In Nederland zijn tussen 1985 en 2021 zeven bevestigde waarnemingen gedaan. De Ross’ gans lijkt sprekend op een sneeuwgans, met zijn spierwitte verenpak, zwarte vleugeltoppen en rode snavel en poten. Maar er is een belangrijk verschil. De vogel is met een lengte tot 66 centimeter en een gewicht van krap anderhalve kilo zo’n veertig procent kleiner dan zijn grote broer. Ook de snavel is beduidend kleiner.

Het leefgebied van de Ross’ gans ligt normaal gesproken duizenden kilometers verderop. De vogel broedt uitsluitend op de toendra in Noord-Canada en overwintert in het zuiden van de Verenigde Staten en Mexico.

Dwaalgast of ontsnapte vogel?

Dat het dier nu in Groningen opduikt, is dan ook bijzonder, al is de waarneming in Haren niet de enige. In exact dezelfde periode werd er ook een Ross’ gans gespot in de Onnerpolder; die melding is inmiddels eveneens officieel goedgekeurd. Andere meldingen uit het Sneekermeergebied en het Lauwersmeer wachten momenteel nog op groen licht van de experts.

Hoe de zeldzame gans in Nederland terecht is gekomen, blijft gissen. Soms reizen de vogels als echte ‘dwaalgasten’ mee met grote groepen rotganzen of brandganzen die de oceaan oversteken. Een andere verklaring is dat het gaat om een siervogel die ergens uit een tamme collectie is ontsnapt.