Zaterdagavond twee weerswaarschuwingen tegelijk in Groningen, één voor hitte en één voor zware onweersbuien

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

In Groningen gelden zaterdagavond niet één, maar twee weerswaarschuwingen. Naast de ‘code oranje’ vanwege de aanhoudende hitte die nu al van kracht is, komt er zaterdagavond ‘code geel’ bij vanwege de kans op zware onweersbuien.

Code oranje voor de hitte blijft gelden tot de nacht van zaterdag op zondag. Daarna gaat deze hitte-waarschuwing over in ‘code geel’. De andere ‘code geel’ voor onweersbuien geldt in Groningen van zaterdagavond 18.00 uur tot 01.00 uur. Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien veel regen voortbrengen, met daarnaast mogelijk windstoten tot 100 kilometer per uur. Ook is er kans op hagelstenen van twee tot vijf centimeter.

Deze vrijdag is het zeer warm, met maximumtemperaturen tot 36 graden in onze gemeente. In de stad Groningen kan het op sommige plaatsen nog een paar graden warmer worden. Ook op zaterdag is het nog zeer warm, met temperaturen tot boven de 30 graden. Ook ’s nachts blijft het zweten, met in de nachten naar zaterdag en naar zondag minimumtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. In stedelijke gebieden als Groningen koelt het niet verder af dan 24 graden.

Zondagochtend geldt nog tot 08.00 uur ‘code geel’ vanwege het warme weer. Koud wordt het daarna niet meteen, met op maandag nog 29 graden. Daarna daalt het kwik waarschijnlijk dagelijks een paar graden. De eerste voorspellingen voor eind volgende week laten temperaturen net iets boven de 20 graden zien.