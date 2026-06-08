Zaagmuldersweg tijdelijk afgesloten na grootschalige politie-inzet

Een deel van de Zaagmuldersweg in Groningen is maandagavond tijdelijk afgesloten geweest ter hoogte van de Piet Fransenlaan vanwege een dreigende situatie.

Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse, waaronder de Dienst Speciale Interventies (DSI). Agenten droegen daarbij zware kogelwerende vesten. In een woning werd vervolgens onderzoek verricht.

Uit voorzorg werden omwonenden geëvacueerd. Daarnaast zijn enkele woningen doorzocht.

Volgens de politie is tijdens het onderzoek geen verdachte aangetroffen. Over de aard van de melding en de aanleiding voor de grootschalige inzet heeft de politie vooralsnog geen verdere informatie naar buiten gebracht.

Rond 18.50 uur werd de afzetting opgeheven en kon het verkeer weer gebruikmaken van de weg.