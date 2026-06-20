Woongemeenschap Tiny Houses Westpark viert zaterdag zesjarig bestaan met eigen festival

Foto: Sietske Schoen

Woongemeenschap Tiny Houses Westpark bestaat zes jaar. Voor de bewoners is dat aanleiding om op deze zaterdag 20 juni uit te pakken met een festival vol activiteiten, muziek en discussies over bewuster leven.

“Vorig jaar stonden we stil bij ons vijfjarig bestaan met een eerste editie van het festival”, vertellen de bewoners. “Nu we zes jaar bestaan, willen we dit succes graag herhalen.” Tiny Houses Westpark is een woongemeenschap die bestaat uit 24 zelfgebouwde huisjes waar in totaal zo’n veertig mensen wonen. De diversiteit is groot: de huishoudens bestaan uit gezinnen, alleenstaanden, stellen, jongeren en ouderen, variërend in leeftijd van 0 tot ruim over de 65 jaar. Wat hen bindt is de wens om bewuster, groener en met minder spullen te leven. Een kleine ecologische voetafdruk en een sociale, kleinschalige leefomgeving staan hierbij centraal.

Samenleven in een gemeenschap

Het festival staat zaterdag in het teken van het leven in een gemeenschap. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat is er nodig voor een gezonde gemeenschap en hoe bouw je deze op? De bewoners kijken deze dag in een breder perspectief dan alleen hun eigen tiny house-community. Samen met verschillende andere Noord-Nederlandse gemeenschappelijke woonvormen hebben ze een interessant programma samengesteld met sprekers en discussies om te delen, te leren en te inspireren.

Tiny Houses Westpark is destijds ontstaan als een burgerinitiatief. Het project, dat aanvankelijk de naam Lutje Westpark droeg, richt zich op ecologisch wonen waarbij bewoners hun eigen huisjes ontwerpen en bouwen. De gemeente Groningen heeft de grond destijds voor maximaal tien jaar beschikbaar gesteld. Inmiddels is de woongemeenschap dus ruim over de helft van de beschikbare termijn heen.

Programma

Het festival begint zaterdag om 15.00 uur met de zogeheten ‘Tiny Tours’ en bewonersverhalen, waarbij bezoekers een kijkje kunnen nemen bij de huisjes. Tegelijkertijd vinden in Het Buurthuis ‘Tiny Talks’ plaats: inspirerende presentaties en discussies die bezoekers aan het denken zetten. Op het speelveld worden verschillende kinderactiviteiten georganiseerd en in de avonduren is er livemuziek.

Het televisieprogramma Bouwstof maakte vorig jaar een reportage over Tiny Houses Westpark: