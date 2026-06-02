“Woensdag zo nu en dan een bui, in het weekend vaak droog”

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

In de komende dagen valt er regelmatig een bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf vrijdag droger, hoewel ook dan buitjes niet zijn uitgesloten.

“Woensdag is er af en toe zon en er valt zo nu en dan een bui”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag valt er een bui en koelt het af tot omstreeks 13 graden.”

“Donderdag vallen er talrijke buien, soms met een slag onweer. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Vrijdag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Het wordt 19 graden. Tijdens het weekend is het vaak droog en valt er een enkele bui. Met geregeld zon wordt het dan 18 tot 20 graden. Meer weer is te vinden op de weerpagina of luister naar het weerbericht dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”