“Woensdag veel bewolking, vrijdag drukkend en tropisch warm”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het gaat tropisch warm worden aan het einde van de week. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan in het weekend de scherpste randjes van de hitte af.

“Woensdag is er veel bewolking en rond de middag gaat het een tijdje af en toe licht regenen”, vertelt Kamphuis. “Later in de middag wordt het weer droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Op donderdag is er flink wat zon, al ontstaat er ook wel wat stapelbewolking. Het is zeer warm met 26 of 27 graden en de westelijke wind is zwak, windkracht 2. Er volgt een zwoele nacht met minima rond de 18 graden.”

Tropisch warm

“Vrijdag is het drukkend en tropisch warm met 32 graden als maximumtemperatuur. De zuidenwind is zwak, er is veel zon en er ontstaan wat stapelwolken. In de avond is het om 20.00 uur nog 28 graden en in de nacht naar zaterdag is er een minimumtemperatuur rond de 20 graden.”

“Tijdens het weekend gaan de scherpste randjes van de hitte af en wordt het een graad of 27. Over het algemeen is het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Meer weer vind je op de weerpagina of is te beluisteren om 08.50 uur tijdens het weerpraatje in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”