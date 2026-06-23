“Woensdag tropisch warm, hitte verdwijnt vanaf zondag”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen tropisch warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt vrijdag de warmste dag met 33 tot lokaal 35 graden.

“Woensdag is het zonnig en tropisch warm met 31 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2. In de nacht naar donderdag minima rond de 17 graden.

Op donderdag is het opnieuw zonovergoten en met 28 graden iets minder warm. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 of 4. In de nacht naar vrijdag ligt de minimumtemperatuur rond de 17 graden.

Kwikpiek

Vrijdag komt de ‘kwikpiek’, gaat het hittekanon aan en lopen de temperaturen op naar 33 tot lokaal 35 graden. Het is zonovergoten, er staat weinig wind. Het is vochtig en drukkend heet. Er volgt een tropennacht met 20 graden als laagste temperatuur.

Zaterdag is het nog altijd tropisch met 31 of 32 graden. Wel neemt de bewolking in de loop van de dag toe, en in de avond en in de nacht naar zondag neemt de kans op een stevig en verfrissend onweer toe. Opnieuw is er dan een tropennacht met minima rond of iets boven de 20 graden.

Minder warm

Zondag gaan de scherpste randjes van de hitte af. Het wordt 27 of 28 graden en er is kans op een felle bui tijdens de overgang naar minder hete lucht. De tropische hitte komt na het weekend voorlopig niet terug. Meer daarover is te lezen op de weerpagina en je kunt natuurlijk ook luisteren naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”