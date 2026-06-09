“Woensdag kans op onweer, komende dagen af en toe een bui”

Foto: Joris van Tweel

Aangenaam en fraai zomerweer hoeven we de komende dagen nog niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen er de komende dagen buien vallen en valt de maximumtemperatuur ook wat tegen.

“Woensdagochtend is er eerst af en toe zon en is het overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend of in de middag gaan er enkele buien vallen met kans op een slag onweer. Het wordt 17 of 18 graden en er staat een ‘vlagerige’ wind uit het zuidwesten tot westen, windkracht 2 tot 5. In de nacht naar donderdag klaart het op en koelt het af tot omstreeks 10 graden.”

“Donderdag is er eerst af en toe zon en neemt in de middag de bewolking toe. In de namiddag of avond gevolgd door regen. Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag valt er een verspreide bui, maar is het vaak droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 18 graden bij een matige tot soms vrij krachtige westelijke wind, windkracht 3 tot 5. Meer weer over het komende weekend is te lezen op de weerpagina en te beluisteren om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”