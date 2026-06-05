Wisselvallig weer laat Groningen voorlopig nog niet los

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de meteorologische zomer al is begonnen, laat echt zomerweer Groningen voorlopig nog in de steek. Komende week lijkt er geen dag voorbij te gaan zonder een bui en komt het kwik amper boven de 20 graden uit.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag schijnt er eerst een waterig zonnetje. In de middag is het bewolkt met kans op een buitje. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke of matige zuidenwind.

In de nacht naar zondag volgen enkele buien en daalt het kwik naar 12 graden. Ook zondagochtend valt eerst nog een bui, maar de rest van de dag blijft het droog. Met af en toe zon wordt het 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.

Maandag tot en met woensdag is het licht onbestendig. Bijna dagelijks valt er wel een bui, maar het is ook vaak droog. Met nu en dan zon wordt het maandag 21 graden. Daarna doet het kwik een stapje terug naar een graad of 17 en laat zonnig en warm zomerweer nog even op zich wachten.