Wisselvallig weer houdt aan tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Het wil maar niet vlotten met echt zomerweer in Groningen. Ook de komende dagen bereikt het kwik de 20 graden amper, valt er iedere dag wel een bui en heeft de zon slechts af en toe de kans om tussen de wolken door te schijnen.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er veel bewolking en kan er een bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond en nacht opnieuw regen. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Ook vrijdagochtend valt er een enkele bui, maar al snel daarna wordt het droog. Vanuit het westen klaart het in de middag geregeld op en het wordt het zo’n 20 graden.

Tijdens het weekend is er af en toe zon, maar kan er ook nog een buitje vallen. Bij een stevige noordwestenwind is het koel met 17 graden als maximumtemperatuur. Na het weekend verandert er op maandag weinig, maar in de dagen daarna wordt het warmer. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 8.50 uur tijdens het weerpraatje in de OOG Ochtendshow.