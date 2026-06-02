Winnaar Beste Groninger Boek krijgt voortaan ook prijzengeld

Manik Sarkar (links) en Marjoleine de Vos, de winnaars van het Beste Groninger Boek 2025 - Foto: Jasper Bolderdijk via Noordwoord

Aan de prijs voor het Beste Groninger Boek is dit jaar voor het eerst prijzengeld verbonden. Dat maakte Noordwoord, de taalorganisatie achter de prijs, maandag bekend.

De winnaars in de categorieën fictie en non-fictie ontvangen ieder 1.250 euro. Ook voor de editie van volgend jaar is prijzengeld beschikbaar Ook verandert de planning van het Beste Groninger Boekenfeest. De feestelijke bijeenkomst in Forum Groningen vindt dit jaar niet in het voorjaar plaats, maar in oktober.

De prijs wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt om Groningse schrijvers en literatuur onder de aandacht te brengen. Voor de editie van 2026 is de groslijst met ingezonden fictieboeken al bekend. De lijst voor non-fictie en de samenstelling van de jury volgen later.