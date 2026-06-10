Winkeldief met tas vol roofwaar aangehouden bij daklozenopvang Spilsluizen

Foto: 112 Groningen

De politie heeft woensdagmiddag een winkeldief aangehouden bij de dagopvang voor daklozen aan de Spilsluizen. Dat zorgde voor onrust bij het pand.

De man zou de opvang zijn binnengegaan, nadat hij een tas vol spullen wegnamen bij één of meerdere winkels in de binnenstad. Met hulp van beveiligers werd de dief gearresteerd en vervolgens door de politie overgebracht naar een bureau.

De aanhouding zorgde voor onenigheid bij het pand aan de Spilsluizen. Volgens de aanwezige incidentenfotograaf werd zijn aanwezigheid niet gewaardeerd, zowel door de aanwezige daklozen als beveiligers. De fotograaf stelt aggresief te zijn benaderd om de gemaakte beelden te verwijderen.