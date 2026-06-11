Willem de Kok nieuwe directeur-bestuurder bij Groningen & Partners

Willem de Kok - Foto via MartiniPlaza

Willem de Kok begint op 1 juli als directeur-bestuurder van Groningen & Partners. Hij volgt Elsa Weelink op, die op diezelfde dag vertrekt.

Groningen & Partners, voorheen Marketing Groningen, is de organisatie die zich inzet voor de brede ontwikkeling en profilering van Groningen. Met de benoeming van De Kok is er continuïteit in de aansturing van de organisatie en wordt verder gebouwd aan de brede ontwikkeling en profilering van Groningen, op het gebied van vrijetijdseconomie, kenniseconomie en merkmanagement.

Willem de Kok was tot voor kort algemeen directeur van Martiniplaza. Hij is blij met zijn nieuwe functie: “Deze rol sluit naadloos aan op mijn ervaring en netwerk in de regio en daarbuiten. Ik hoop daarmee de komende periode een mooie bijdrage te kunnen leveren om Groningen op verschillende fronten nog beter op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio.”

Ook Henk Mulder, voorzitter van de Raad van Toezicht, is enthousiast: “Willem kan direct instappen omdat hij de ontwikkelingen en kansen in onze regio goed kent. Bovendien is hij goed bekend met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Dat is precies wat de organisatie nodig heeft. We zijn blij dat hij onze groeiende organisatie de aandacht en ruimte kan geven die Groningen & Partners verdient.”