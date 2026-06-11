Wijkinformatiepunt Kostverloren terug op oude locatie

Bron: Google Streetview

Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruysdaelstraat 30. In februari ging het informatiepunt dicht, omdat woningcorporatie Nijestee de plek ging verduurzamen.

De afgelopen maanden zat het informatiepunt daarom in de Columnakerk. De locatie aan de Jacob van Ruysdaelstraat is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. Komende zomer is de locatie geopend voor inloopspreekuren van WarmteStad. Op de website van het informatiepunt staan tijden van de inloopspreekuren.