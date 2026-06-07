Wethouder verwacht geen kamerproblemen bij start nieuw studiejaar: “Past niet meer bij de werkelijkheid”

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Hoe staat Groningen er straks voor als eind augustus duizenden nieuwe studenten tegelijkertijd naar de stad trekken? Het college verwacht dat er geen sprake zal zijn van grote problemen rond de piekopvang. “Het beeld dat je in Groningen geen kamer kunt vinden, past ook niet meer bij de werkelijkheid”, aldus wethouder Manouska Molema (PRO).

D66-raadslid Vincent Boswijk vroeg afgelopen week in de gemeenteraad aandacht voor de naderende zomermaanden. De traditie leert dat de spanning op de woningmarkt in augustus en september toeneemt, wanneer nieuwe (internationale) studenten naar de stad trekken. Boswijk wilde de garantie dat nieuwe studenten niet pas bij aankomst ontdekken dat er geen plek is en vroeg het college om nog voor de zomer de gemaakte afspraken over opvang en werving zwart-op-wit naar de raad te sturen.

Boswijk: “Als het aan mijn fractie ligt moet de noodopvang overbodig worden door meer en betere kamers te bouwen, met daarbij duidelijke afspraken met onderwijsinstellingen over werving en voorlichting. Daarom willen wij van het college weten wat studenten deze zomer concreet mogen verwachten.”

Voorlichting voor internationals

PRO-woordvoerder Justine Jones sloot zich hierbij aan en vroeg specifiek aandacht voor de internationale studenten. Zij merkte tijdens gesprekken in maart dat de Engelstalige informatie van het Steunpunt Huren vaak niet aankomt bij deze groep. Jones pleitte ervoor om aankomende studenten al vóór hun zoektocht, direct via de kennisinstellingen, actiever te informeren over de rechten die zij hebben.

Volgens wethouder Molema, die de afwezige wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen verving, wordt achter de schermen al jaren een solide plan van aanpak gehanteerd. “Ja, wij delen de zorgen”, reageerde de wethouder op de vragen van D66. “Welke verwachting hebben wij voor augustus en september: we verwachten geen problemen rond de piekopvang. Gezamenlijk hebben we een plan van aanpak met de RUG, de Hanze en SSH met afspraken over huisvesting voor internationale en exchange studenten.”

Volgens de wethouder is er dan ook geen reden om nu halsoverkop nieuwe afspraken te maken. “Daar maken we al jarenlang goede afspraken met elkaar over. Dat is een gezamenlijke communicatieboodschap en we zien op dit moment geen reden om nieuwe afspraken te maken.”

Beheersbare piekdrukte op Zernike

Ook over de logistieke opvang van de studenten is het college gerustgesteld. De tijdelijke opvang bij Proxima op de Zernike Campus heeft er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat de situatie volledig beheersbaar bleef. Deze methode wordt ook dit jaar gecontinueerd.

Molema: “Proxima heeft een dubbele bezetting in de periode van augustus tot oktober waarbij tijdelijk twee studenten samen wonen op één kamer. De piekopvang in september zal altijd blijven bestaan vanwege de grote instroom van studenten die we dan zien. Maar wat we ook zien is dat daarna de meeste mensen gewoon wel een eigen kamer vinden.” Op dit moment zou het studenten in oktober en november moeten lukken om een kamer te vinden, zo stelt het college.

Zelf actief op zoek

De boodschap van de wethouder richting de nieuwe studenten is dan ook helder: er is geen sprake van een onmogelijke markt, maar je moet wel zelf aan de bak. “De boodschap is nu: In Nederland is de studentenhuisvesting anders geregeld dan in de meeste andere landen. Studenten moeten namelijk zelf huisvesting regelen”, aldus Molema. “In Groningen kan het vinden van een kamer lastig zijn en daarom is het belangrijk dat je zelf actief op zoek gaat naar een kamer zodat je op tijd woonruimte hebt. Dus begin op tijd en geef je daarmee een goede start van je studententijd.”