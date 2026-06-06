Wethouder relativeert prijsstijging van 12 procent voor studentenkamer: “Groningen behoort tot de middenmoot”

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Groningen hoort bij de middenmoot als er gekeken wordt naar de gemiddelde prijs die je voor een studentenkamer in de gemeente betaalt. Dat zegt wethouder Manouska Molema (PRO) naar aanleiding van vragen van de fracties van de SP en Volt. Deze partijen hadden aan de bel getrokken, nadat uit onderzoek is gebleken dat de prijzen van particuliere kamerprijzen in het afgelopen jaar met 12,6 procent zijn gestegen naar gemiddeld 580 euro per maand.

Uit de Verhuurraportage Q1 2026 van Kamernet blijkt dat de stijging in Groningen één van de hoogste is in Nederland. Alleen in Maastricht zijn de kamerprijzen nog harder gestegen: daar ging de prijs met 15,8 procentpunt omhoog naar een gemiddelde van 550 euro per maand. De SP en Volt maken zich zorgen, met name omdat juist jongeren te maken hebben met een verslechterende financiële positie.

Brede zorgen over bestaanszekerheid

Iris Volders van de SP noemde de cijfers ronduit alarmerend. “Afgelopen 26 mei zagen wij een shockerend bericht in de Ukrant”, sprak Volders in de raadszaal. Zij wees het college op recent onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat de financiële situatie van jongeren hard achteruit is gegaan en een kwetsbare groep zich zelfs machteloos voelt over hun financiën. “Nu is het natuurlijk zo dat niet elke student in een vrije sector-kamer woont, maar voor de helft van de studenten geldt dit wel. Daarom stellen wij deze vragen.”

Volt-woordvoerder Jelmer Herms sloot zich bij die zorgen aan. “Het is ook Volt opgevallen dat de huurprijzen voor studenten, voor zowel internationals als Nederlanders, omhoog gaan”, vertelt Herms. Hij trok het breder en stelde dat de hoge huurprijzen bij particulieren, maar ook de structureel hoge huren bij studentenhuisvesters zoals SSH en Xior, de aantrekkelijkheid van Groningen onder druk zetten. “Tegelijkertijd nemen de studentenaantallen bij de onderwijsinstellingen af. Deze ontwikkelingen samen kunnen de identiteit van Groningen als studentenstad aantasten. De bestaanszekerheid staat onder druk.”

Ook Student & Stad gaf aan de forse stijging in de particuliere sector zorgelijk te vinden. Raadslid Ivar Kuper liet weten dat zijn fractie door technische problemen zelf geen schriftelijke vragen had kunnen indienen. “Wij vinden het heel erg dat de particuliere huursector met ongeveer dertien procent gestegen is. Mijn fractie sluit zich daarom volledig aan bij alle vragen die hierover gesteld zijn.”

Wethouder nuanceert

Wethouder Manouska Molema, die de vragen beantwoordde namens de afwezige wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen, deelde de zorgen over de portemonnee van de student, maar bracht direct een nuance aan in de cijfers. “Wij delen de mening dat de financiële positie van jongeren verslechtert door hogere huren”, aldus Molema. “Maar ondanks de prijsstijging hoort de gemeente Groningen bij de middenmoot.”

Zij legde uit dat het onderzoek van Kamernet een vertekend beeld geeft omdat het uitsluitend kijkt naar de advertenties op het eigen commerciële platform. Goedkopere kamers die via woningcorporaties of via sociale media worden aangeboden, zijn in dit onderzoek helemaal niet meegenomen. Bovendien wees de wethouder op cijfers van Pararius over de gemiddelde vierkantemeterprijs per provincie. Daaruit blijkt dat de provincie Groningen met een stijging van slechts 0,8 procent juist de minste huurstijging van heel Nederland laat zien.

Volgens Molema is de plotselinge sprong in de rapportage bovendien te verklaren door de invoering van het nieuwe puntensysteem binnen het woningwaarderingsstelsel, dat nu ook voor het eerst geldt voor nieuwe huurcontracten van kamers. Omdat Groningen in vergelijking met andere steden relatief veel particuliere verhuurders heeft, telt die nieuwe wetgeving hier lokaal simpelweg zwaarder mee in de statistieken.

Aanvullende gemeentelijke maatregelen komen er dan volgens Molema ook niet. De SP kreeg nul op rekest voor extra promotie van het Steunpunt Huren of het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. “Daar wordt al breed over gecommuniceerd”, stelde Molema. “Bijvoorbeeld tijdens de KEI-week, wanneer er veel nieuwe studenten naar Groningen komen. Zij kunnen dan de huurcheck op de website doen om te controleren of de huurprijs die voor hun kamer gevraagd wordt, niet te hoog is. Wij zien geen reden om hier extra inzet op te doen.”

Ook de wens van Volt om lokale afspraken te maken over maximale huurstijgingen werd afgewezen: dat is een landelijke politieke bevoegdheid. Wel herinnerde de wethouder de raad eraan dat er op landelijk niveau geen huurtoeslag voor onzelfstandige kamers mogelijk is. “Dat is een politieke keuze die landelijk is gemaakt. Dat zorgt er ook voor dat studio’s goedkoper kunnen zijn dan kamers.”