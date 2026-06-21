Wethouder gooit ‘pot verf’ tegen verwarring op Sontplein: wegmarkering met spoed aangepakt

De markering op de weg is vervaagd en onduidelijk. Foto: Google Maps

Wethouder Philip Broeksma (PRO) van Mobiliteit gaat er met een pot verf voor zorgen dat de verkeerssituatie bij het Sontplein verbeterd wordt. Dat beloofde Broeksma in de gemeenteraad na kritische vragen van de VVD-fractie over de dagelijkse verkeerschaos bij de uitrit van het drukke winkelgebied.

Het Sontplein is een van de drukst bezochte winkelgebieden van Groningen, maar het verlaten van het terrein zorgt geregeld voor verwarring. VVD-raadslid Fokke Veenstra trok daarover aan de bel. “De verkeerssituatie op het Sontplein is voor veel automobilisten onduidelijk”, legt Veenstra uit. “Gevoelsmatig slaat iedereen die terug naar de ringweg wil linksaf. Maar eenmaal daar, blijkt dat je helemaal de ring niet op kunt; op de kruising met de Europaweg kun je alleen rechtdoor of rechtsaf. Wie de ring op wil, moet juist direct rechtsaf, via een omweg.” Volgens de VVD zorgt dit dagelijks voor irritatie, onveilige last-minute manoeuvres en onnodig omrijden, met name omdat de wegbelettering op het asfalt volledig is vervaagd en een bord dat uitleg moet geven, eigenlijk te klein is.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De VVD brengt situaties vaak met foto’s in beeld. Rechts raadslid Rik Heiner van de partij. Foto: VVD Groningen

Verdwaald op de stoep

Wethouder Broeksma erkende het probleem en reageerde met een kwinkslag naar de foto’s die de VVD had meegestuurd om de situatie visueel uit te leggen. “De verwarring is duidelijk. We zien op de foto’s meneer Heiner (raadslid van de VVD, red.) die pardoes met de fiets de stoep op is gereden om met Google Maps de goede richting te zoeken”, sprak de wethouder geamuseerd.

Broeksma legde uit dat de gewijzigde situatie een direct gevolg is van de herinrichting van de zuidelijke ringweg. “Sinds de aanpak van Ring Zuid is de route veranderd. Je moet inderdaad niet meer linksaf via de Europaweg naar de ring, maar direct rechtsaf. Het bord dat dit aangeeft staat er wel, dat is ook op de foto’s te zien. Het is een standaard blauw verwijsbord dat voldoet aan de landelijke richtlijnen. In heel Nederland zien de borden richting de ring er hetzelfde uit, wat de duidelijkheid ten goede moet komen. Ook in actuele navigatiesystemen wordt de route goed aangegeven.”

Pot verf

Toch gaf de wethouder de VVD gelijk dat de situatie ter plaatse niet de schoonheidsprijs verdient. “Als je de foto’s bekijkt die afgelopen maandag gemaakt zijn, verdient de situatie daar absoluut een opfrisbeurt”, aldus Broeksma. “Ik denk dat we daar een pot verf tegenaan moeten gooien. De pijlen op de weg moeten de routes en de mogelijkheden die je als automobilist hebt op een goede manier weergeven. Ik ga intern vragen om dit met spoed op te pakken.”