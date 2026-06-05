Werkzaamheden aan Johan van Zwedenlaan en Zuiderweg

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De gemeente voert van 20 tot en met 26 juni werkzaamheden uit aan de Johan van Zwedenlaan en de Zuiderweg.

Het asfalt wordt vervangen en een deel van de Zuiderweg tussen de Schefferstraat en het spoor wordt een 30 km-zone. Ten noorden van het spoor geldt die al.

De weg is daarom op 20 en 21 juni tussen 06:00 en 18:00 uur afgesloten voor auto’s. Van 22 tot en met 26 juni geldt een afsluiting tussen 07:30 en 16:30 uur.

Fietsers en voetgangers kunnen de route blijven gebruiken. Wel kan er verkeershinder ontstaan. De gemeente waarschuwt ook voor uitloop van de werkzaamheden in verband met het weer.