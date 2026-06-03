Werknemers positief over werken bij de RUG, maar bezorgd over bezuinigingen

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Werknemers van de RUG waarderen hun werk met een 7,5. De universiteit zelf krijgt van haar werknemers een 7,1. Dat blijkt uit het Medewerkersonderzoek 2026 waarover de UKrant deze week publiceert.

Het gaat om een onderzoek onder 7300 medewerkers, van wie 4200 wetenschappelijk personeel. De cijfers verschillen maar weinig met een onderzoek van drie jaar geleden. De sociale veiligheid is volgens de werknemers wel verbeterd: 16 procent van hen kreeg te maken met ongewenst gedrag. Drie jaar geleden was dat bijna 20 procent. Het gaat om zaken als afkomst, gender en nationaliteit.

De werknemers zijn erg positief over het contact met hun collega’s. Ze hebben een goede werkrelatie, gaan goed en collegiaal met elkaar om en geven elkaar het gevoel dat ze erbij horen. Wel maken werknemers zich enigszins zorgen over de gevolgen die de aangekondigde bezuinigingen en fusieplannen van de RUG invloed kan hebben op de werkdruk en het werkplezier.