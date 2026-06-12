Weekend nog wisselvalig, maar echt zomerweer lijkt op komst

Foto: Joris van Tweel

Voor zonaanbidders is het nog een paar dagen behelpen. Het weekend brengt nog een paar buien en matige temperaturen. Maar in de loop van volgende week lijkt het echte zomerweer terug te keren.

Door Johan Kamphuis

Het weekend begint fris met 17 graden als maximumtemperatuur. Zaterdag is er veel bewolking en staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Zo nu en dan valt er een bui of buitje, maar het kan af en toe ook even opklaren. In de avond is er nog altijd kans op een bui bij minima rond 11 graden.

Zondag valt er in de ochtend nog een buitje. In de middag blijft het droog en met af en toe zon en een stevige noordwestenwind wordt het 17 of 18 graden.Maandag blijft het droog en met geregeld zon loopt het kwik dan op naar 18 graden.

Daarna wordt een zomeroffensief ingezet. Dinsdag wordt het warmer met 23 graden als maximumtemperatuur. Op de grens met oprukkende zeer warme lucht valt er woensdag wat regen bij 22 graden. Daarna lijkt een thermische explosie onafwendbaar. Met rugdekking van veel zon wordt het donderdag rond 25 graden. Mogelijk wordt het daarna nog warmer.